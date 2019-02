Reiseziel sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort beginnt am Montag eine interreligiöse Konferenz, die Teil eines "Jahrs der Toleranz" ist, das die Emirate ausgerufen haben. Bei der Konferenz will der Papst auch einen der wichtigsten Vertreter der sunnitischen Muslime treffen: Ahmed Mohammed al-Tayyeb, den Großimam der Al-Azhar-Universität in Kairo.

Laut dem Vatikan leben in den Emiraten rund 900.000 Katholiken, das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Anders als in Saudi-Arabien dürfen Christen ihre Religion in den Emiraten frei ausleben und Kirchen bauen.

Amnesty International kritisiert, die Emirate wollten sich mit dem Pomp um die Konferenz und den Papst-Besuch einen Anstrich der Toleranz geben. Dabei sei die Menschenrechtslage schlecht: Aktivisten sitzen in Haft und es gibt immer noch die Todesstrafe.