Seit Jahren müssen Tausende der größten Industrieanlagen in den USA regelmäßig melden, wie viele Treibhausgase sie in die Luft blasen.

Das gilt zum Beispiel für Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlwerke. Diese Infos sollen bei politischen Entscheidungen helfen. Aber mit der Meldepflicht soll bald Schluss sein. Die US-Umweltschutzbehörde will sie abschaffen. Ihr Chef findet das Datensammeln und -verarbeiten zu aufwändig. Und seiner Meinung nach sorgt das auch nicht dafür, dass die Luft besser wird. Laut der Umweltschutzbehörde könnten durch das Beenden des Programms die Unternehmen mehr als zwei Milliarden US-Dollar sparen.

Kritiker befürchten, dass nach so einem Stopp weniger gegen den Klimawandel getan wird. Sie sagen: Nur wenn bekannt ist, von wem wie viele Emissionen kommen, kann man sie gezielt reduzieren.

Die USA sind nach China der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen. Die US-Regierung fährt den Klimaschutz seit dem Amtsantritt von Trump zurück. Unter anderem setzt sie wieder mehr auf fossile Energieträger wie Kohle und Öl.