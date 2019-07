Diesen Rekord wird so schnell wahrscheinlich niemand brechen.

Die letzte Staffel der Serie "Game of Thrones" hat 32 Nominierungen für den US-Fernsehpreis Emmy bekommen. Darunter für Casting, Regie, Musik und Drehbuch - und bei den Schauspielern für Kit Harington und Emilia Clarke in den Hauptrollen sowie Nominierungen in der Kategorie beste Nebendarsteller unter anderem für Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Gwendoline Christie und Maisie Williams.

Im vergangenen Jahr hatte die Serie "nur" 22 Nominierungen bekommen, was aber auch schon sehr viel war. Einen weiteren Rekord hat dieses Jahr auch der Sender hinter "Game of Thrones" aufgestellt, also HBO: Er wurde nämlich insgesamt für 137 Emmys nominiert - darunter auch für die Serie "Chernobyl".

Die Emmys werden am 22. September in Los Angeles vergeben.