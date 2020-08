Ein US-Forscher aus Berkeley und sein Team haben alte Skulpturen aus Mittelamerika ausgewählt, rund 60 Stück, die noch vor dem Kontakt mit westlichen Zivilisationen entstanden waren. Alle Skulpturen standen in einem klaren Kontext, also zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind hielt, oder ein Krieger im Kampf. Sie drückten Freude, Traurigkeit, Schmerz, Wut, Entschlossenheit oder Angespanntheit aus.



Testpersonen aus den USA bekamen einzeln nur die Gesichter zu sehen oder nur die Skulpturen ohne Gesicht. Einige Emotionen konnten sie tatsächlich richtig zuordnen, zum Beispiel eine freudige Mutter. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass einige Gefühle sich weltweit transportieren lassen, ohne die Sprache im jeweiligen Land zu lernen.



Die Forschenden wollen jetzt herausfinden, ob die emotionale Zeitreise auch mit anderen Kulturen klappt, zum Beispiel in Ägypten, Indien oder China. [2]