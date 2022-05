Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung fordert, dass Menschen in Behinderteneinrichtungen besser vor Gewalt geschützt werden.

Jürgen Dusel hat Handlungsempfehlungen an die Politik veröffentlicht und er kritisiert, dass Gewaltschutzkonzepte oft nicht umgesetzt werden und dass keine Strafen verhängt werden können, weil es dazu zu wenige Gesetze gibt.



Das Deutsche Institut für Menschenrechte sagt, dass es in Behinderteneinrichtungen Strukturen gibt, die Gewalt födern. Die Menschen dort haben zum Beispiel oft wenig Selbstbestimmung, kaum Intimsphäre, große Abhängigkeitsverhältnisse und kennen oft ihre Rechte nicht.

Barrierefreier Wohnraum fehlt

In Deutschland leben im Moment etwa 200.000 erwachsene Menschen mit Behinderungen in speziellen Wohneinrichtungen. Und etwa 330.000 arbeiten in Behindertenwerkstätten. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung sagt, viele Menschen könnten auch in einem eigenen Zuhause leben, dafür fehle es aber an barrierefreiem Wohnraum.