Runter von der Couch und bewegen, das ist gesund.

Oft liest man die Empfehlung: 10.000 Schritte am Tag. Aber dieser Richtwert wird auch kritisiert, als unwissenschaftlich. Denn er wurde vermutlich eher willkürlich von einer japanischen Firma festgelegt, um damit Werbung für deren Schrittzähler zu machen.

Jetzt kommt aber eine australische Studie zu dem Ergebnis, dass die Faustregel "10.000 Schritte am Tag" gar nicht schlecht ist. Die Forschenden haben Gesundheitsdaten von mehr als 72.000 älteren Personen untersucht. Die Daten zeigten, dass tägliche Bewegung in Form von leichtem Gehen half, das Sterbe-Risiko zu senken und keinen Herzinfarkt zu bekommen. Am besten war dafür laut den Forschenden eine Schrittzahl zwischen 9.000 und 10.000 Schritten. Dagegen hatte eine frühere Studie einen Optimalwert von nur etwa 6.000 Schritten ergeben.

Unabhängig davon gilt Bewegungsmangel als eine Hauptursache für viele gesundheitliche Probleme - von daher ist jeder Schritt erstmal gut.