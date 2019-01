Kambodschas Botschafter in den USA forderte Amazon-Chef Jeff Bezos jetzt auf, den Verkauf sofort zu stoppen. Das berichten kambodschanische Medien. Der Grund: Die Artikel rührten an der nationalen Ehre und dem Prestige des Königreichs, schreibt der Botschafter in einem Brief an Bezos. Die Zeitung "The Khmer Times" schreibt, Kambodschaner hätten die Produkte in den sozialen Netzwerken kritisiert und der Regierung gemeldet.

Amazon gab dazu bisher keinen Kommentar ab. Der Online-Händer verkauft auch Sets mit Flaggen anderer Staaten.