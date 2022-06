Die Maskenpflicht gilt seit einigen Wochen nicht mehr - und das beschert dem französische Kosmetikkonzern L'Oréal hohe Absätze.

Ein Vorstandsmitglied sagte der Welt am Sonntag, in Deutschland boome der Make-up-Markt seit einigen Wochen geradezu, seitdem die Masken nicht mehr Pflicht sind - und das, obwohl der Durchschnittspreis für die Produkte steige. Einen ähnlichen Effekt gebe es weltweit. Die Branche verkaufe sogar mehr als in den Monaten vor der Pandemie.

L`Oréal verteidigte außerdem die Entscheidung, sich in Russland nur zum Teil vom Markt zurückgezogen zu haben. Dort werde man weiterhin essenzielle Produkte anbieten, meinte das Vorstandsmitlied. Diese machten nur einen sehr kleinen Teil des Geschäfts aus. Man habe auch eine Verantwortung für die Mitarbeitenden in Russland.