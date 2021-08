Seit Jahrzehnten gibt es den Traum von Kernfusion als besserer Variante der Atomenergie.

In einem Atomkraftwerk werden Atomkerne gespalten, bei der Kernfusion werden Atomkerne dagegen verschmolzen. Das Ganze läuft auf der Sonne durch die natürliche Hitze dort ab, klappt bei der Forschung auf der Erde aber bisher nur ansatzweise. Jetzt ist ein Forschungsteam in Kalifornien (am NIF) nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt vorangekommen. Bei einem Fusions-Experiment ist acht Mal so viel Energie erzeugt worden wie bisher.

Das Forschungsteam sieht sich damit an der Schwelle zu dem Punkt, wo mehr Energie herauskommt, als in den Fusionsprozess reingesteckt werden muss. Das ist einer der Knackpunkte, damit Kernfusion wirklich zur Energieerzeugung genutzt werden könnte. Es gibt aber auch noch einige andere Probleme.

Könnte Meilenstein sein

Ein britischer Physiker, der schon einen ersten Blick auf die Daten aus den USA geworfen hat, sagt, dass es nach dem wichtigsten Fortschritt seit den 70er Jahren aussieht. Die Ergebnisse des kalifornischen Experiments sollen in den nächsten Monaten in einem Fachjournal veröffentlicht werden, damit es andere Forschende genau unter die Lupe nehmen und auch wiederholen können. Auch ein deutscher Forscher sieht das kalifornische Experiment als Meilenstein.