Viele Einfamilienhäuser könnten sich selbst versorgen

Einfamilienhäuser brauchen viel Energie, vor allem fürs Wasser warm machen und fürs Heizen.

Forscher, unter anderem vom Karlsruher Institut für Technologie, haben ausgerechnet, dass in Europa theoretisch ungefähr jedes zweite Haus autark werden könnte, also sich selbst mit Energie versorgen könnte. Das könnte über einen Mix aus Solaranlagen auf dem Dach, verschiedenen Wärmespeichern und guter Isolierung passieren.

Die Wissenschaftler sagen aber auch, dass es nicht unbedingt ein finanzieller Vorteil für Eigenheim-Besitzende ist, autark zu sein. Oft ist es billiger, den Strom von außen einzukaufen, also das normale Stromnetz mit zu nutzen.

Es gibt Regionen in Europa, da lohnt sich die Energie-Selbstversorgung stärker, zum Beispiel in Südeuropa. Dort kann mit Solarenergie so viel Energie gewonnen werden, dass es sich lohnt, sich selbst zu versorgen.