Künstliche Intelligenz verspricht, uns die täglichen Aufgaben zu erleichten und Zeit zu sparen.

Dafür werden immer mehr selbstlernende Programme entwickelt und in mehr Bereichen eingesetzt. Eine Studie der Uni Amsterdam hat überschlagen, was das Training, also das Datenfüttern der selbstlernenden Programme an Energie verbraucht.

Als Grundlage diente unter anderem der Stromverbrauch von einem KI-Entwicklungsunternehmen in New York. Das bietet ein textgenerierendes Tool in mehreren Sprachen an. Allein das Training dafür hat 433 Megawattstunden gekostet - so viel wie 40 US-Haushalte in einem ganzen Jahr an Strom verbrauchen.

Das ist aber noch wenig. Denn allein Google verbraucht für seine KI-Einsätze jetzt wahrscheinlich schon so viel Strom wie ganz Irland. Die Studie prognostoziert, dass in den nächsten fünf Jahren der weltweite KI-bezogene Stromverbrauch auf bis zu 134 Terrawattstunden ansteigt, das wäre mehr als vier Mal so viel wie ganz Irland verbraucht. Deshalb raten die Forschenden, KI nur dort einzusetzen, wo es Sinn ergibt.