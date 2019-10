Die Agentur schreibt in ihrem aktuellen Bericht, dass Ökostrom in den nächsten fünf Jahren stark zunehmen wird - vor allem wegen eines Wiedererstarkens der Solar-Energie. Demnach könnte Strom aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2024 um 1.200 Gigawatt wachsen. Das würde reichen, um ein Land wie die USA zu versorgen.

Bisher liegt der Anteil der Erneuerbaren am weltweiten Strom-Mix bei 26 Prozent. In fünf Jahren könnte er bei 30 Prozent liegen, auch weil die Ökostrom-Technologien günstiger werden und Umweltbedenken gegenüber Kohlestrom immer größer. Kohle wird mit 34 Prozent Anteil am Strom-Mix allerdings weiter auf dem ersten Platz stehen.

Laut dem Bericht bringen vor allem die Klima-Ambitionen der EU und USA die Erneuerbaren nach vorne. Die Energieagentur sagt allerdings auch, dass der Ökostrom-Anteil noch viel größer werden müsste, wenn die Welt wirklich ihre Klima-Ziele erreichen will.