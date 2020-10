Papier zu recyceln ist eine sinnvolle Sache - wenn es ordentlich gemacht wird.

Dabei kommt es zum einen darauf an, dass richtig sortiert wird: also zum Beispiel kein beschichtetes Papier in die Papiertonne werfen, keine Fahrkarten und keine fettigen Pizzakartons. Aber jetzt sagen Forschende aus den USA und England, dass es auch noch auf etwas anderes ankommt, wenn Recyclingpapier dem Klima nützen soll: Papier-Recycling sei nämlich nur dann umweltfreundlich, wenn die Recycling-Anlagen auch mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Das ist aber im weltweiten Durchschnitt noch nicht so.

Die Forschenden haben eine Modellrechnung gemacht, in der es darum ging, was wäre, wenn alles an Altpapier recycelt werden würde. Raus kam: Dann würden nach momentanem Stand der Recycling-Anlagen deutlich mehr Treibhausgase produziert werden. Genauer gesagt würden diese Emissionen um 10 Prozent steigen, weil beim Recyceln von Papier mehr fossile Brennstoffe genutzt werden als für die Herstellung von neuem Papier.

Die Forschenden sagen, dass das Recycling manche Stoffe wie zum Beispiel von Metallen schon an sich sinnvoll ist und dazu führen kann, dass viele Treibhausgas-Emissionen eingespart werden. Das gilt aber eben nicht für alle Arten von Recycling, wie ihre Studie zeigen soll.

Mehr zum Thema Papier-Recycling hat der Bayerische Rundfunk zusammengefasst.