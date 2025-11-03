Sie kommen auch noch an die höchsten Blätter und haben damit wenig Konkurrenz bei der Nahrungssuche. Allerdings haben die langen Hälse auch ihren Preis: Weil der Weg bis zum Gehirn so weit ist, verbraucht das Herz viel Energie, um das Blut hochzupumpen.

Im Journal of Experimental Biology berichten jetzt zwei Forscher, warum sich Giraffen ihren langen Hals trotzdem leisten können. Und dabei helfen die langen Beine. Die Forschenden haben am Computer ein Fantasie-Tier erschaffen: Mit dem Körper einer Antilope und dem langen Hals einer Giraffe. Das Fantasie-Tier brauchte ungefähr ein Viertel mehr Energie fürs Herz als die Giraffe. Der Unterschied: Durch ihre langen Beine ist das Herz bei der Giraffe weiter oben und der Weg zum Gehirn damit kürzer als bei dem Fantasie-Tier.

Die Forscher sagen: Aufs Jahr gerechnet spart die Giraffe durch ihre langen Beine anderthalb Tonnen Nahrung - das könne in der afrikanischen Savanne schon über Leben und Tod entscheiden.

