Das haben US-amerikanische Forscher jetzt ganz offiziell bewiesen - auch wenn ihre eigentliche Fragestellung eine ganz andere war. Sie wollten mehr über den Energiehaushalt der Bären herausfinden - zum Beispiel, wenn sie vor dem Winterschlaf ausgedehnt auf Futtersuche gehen, um sich ein Fettpolster anzufressen. Das Herumstreifen durch die bergige Landschaft kostet viel Energie, die ja eigentlich gespart werden soll.



Das Team stellte fest, dass die Grizzlys ungefähr so viel Energie verbrauchen wie Menschen, wenn sie wandern. Und, dass sie - wie Menschen - lieber in Serpentinen den Berg hochlaufen anstatt steile Wege zu gehen. Und noch etwas fiel auf: Wanderwege im Yellowstone sind mit einer maximalen Steigung von zehn Prozent geplant - das ist exakt der gemessene Wert, bei dem auch die Grizzlys noch mitmachen. Das könnte nach Ansicht der Forschenden eine Erklärung dafür sein, warum von dort immer wieder Begegnungen von Wanderern und Grizzlys gemeldet werden.



Elche und Hirsche zum Beispiel haben im Vergleich zu Grizzlys einen wesentlich niedrigeren Energieverbrauch in bergigem Gelände. Bären wie Menschen sind in dieser Beziehung eher Wölfen und Wildkatzen ähnlich.