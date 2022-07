Wegen der Gasknappheit und hoher Preise bemühen sich viele gerade Energie zu sparen.

In vielen deutschen Städten wird es deswegen dunkler, zum Beispiel weil Sehenswürdigkeiten nicht mehr beleuchtet werden. Der Evangelische Pressedienst hat die Verwaltungen großer Städte befragt und herausgefunden, dass viele bestimmte Wahrzeichen, Denkmäler und prominente Gebäude wie Rathäuser, Museen und Bibliotheken nicht mehr anstrahlen. So bleiben zum Beispiel in Berlin die Siegessäule, der Berliner Dom oder der Lustgarten dunkel. Auch im Schloss Bellevue des Bundespräsidenten und im Reichstagsgebäude wird gespart.

In Leipzig werden seit dieser Woche fast 240 Gebäude, Plätze oder Brücken, nicht mehr beleuchtet. Ähnlich haben auch viele Landeshauptstädte entschieden. Einige Städte, wie Kiel, Köln und Hamburg sind nach eigenen Angaben noch dabei, Energiesparmaßnahmen zu prüfen.