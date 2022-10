Die hohen Energiepreise könnten dazu führen, dass die Tierheime voller werden.

Vor allem exotische Tiere könnten dort abgegeben werden. Davon geht der Deutsche Tierschutzbund aus. Eine Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass mehr Menschen ihre Tiere loswerden wollen, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, also die Energiekosten zum Beispiel fürs Heizen von Terrarien oder auch die Kosten für Tierfutter und Tiermedizin.

Gerade exotische Tiere, die aus warmen Gegenden der Welt kommen, benötigen fürs Überleben in deutschen Haushalten verschiedene technische Hilfsmittel, wie UV-Lampen oder Heizungen in Aquarien. Dafür wird viel Energie benötigt. Wenn Tierhalter das nicht mehr zahlen können oder wollen, landen die Tiere oft in Tierheimen. Doch auch die müssen mit den gestiegenen Kosten klarkommen. Und nicht alle Einrichtungen haben überhaupt zum Beispiel Terrarien oder auch Personal, das sich etwa mit Reptilien auskennt.

Schon jetzt ist laut dem Tierschutzbund die Lage angespannt, denn viele Tierheime haben Aufnahmestopps für manche Arten. Tierheime hatten zuletzt oft beklagt, dass während der Corona-Pandemie gekaufte Haustiere wieder abgegeben wurden. Der Tierschutzbund fordert von Bund, Länder und Kommunen schnell mehr Hilfe. []