Die Erde hat nach Erkenntnissen von US-Forschenden in den letzten 15 Jahren deutlich mehr Wärme aufgenommen.

Das Klimaamt NOAA und die Raumfahrtbehörde Nasa schreiben in der Fachzeitschrift "Geophysical Research Letters", zwischen 2005 und 2019 habe sich das sogenannte Energieungleichgewicht der Erde fast verdoppelt. Das liegt in erster Linie daran, dass mehr Sonnenstrahlung absorbiert wurde - und zwar weil weniger Strahlung durch Wolken und Meereis reflektiert wurde. Gleichzeitig wurde weniger Wärme ins All abgegeben. Ein Grund dafür ist, dass mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind.

Der Leiter der Studie vermutet, dass menschliche Faktoren und interne Veränderungen der Erde hier zusammenspielen. Das verursache eine beispiellose Zunahme des Energieungleichgewichts. In diesem Fall bedeutet das, dass sich die Erde aufwärmt, vor allem die Meere. Die Studie sei in Bezug auf den Klimawandel aber nur eine Momentaufnahme. Es sei nicht möglich, den Energiehaushalt der Erde in den kommenden Jahrzehnten sicher vorherzusagen.