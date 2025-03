Jedes Jahr wird auf der ganzen Welt mehr Energie verbraucht.

Und letztes Jahr ist der Verbrauch noch mal deutlich mehr gestiegen als in den Jahren davor. Das sagt die Internationale Energieagentur. Vor allem Strom wurde stärker nachgefragt - 4,3 Prozent Plus gegenüber 2023. Das ist fast doppelt so viel wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Die IAEA-Fachleute sagen, dass das mit den weltweiten Rekordtemperaturen zusammenhängt - also dem Klimawandel. Denn dadurch werden mehr Klimaanlagen genutzt. Ein anderer Grund ist, dass es immer mehr E-Autos gibt. Oder auch mehr Datenzentren, die viel Strom verbrauchen - zum Beispiel für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz.

Der meiste Strom letztes Jahr stammte aus erneuerbaren Energien und Erdgas. Auch aus Kohle und Öl wurde nochmal mehr Strom produziert - insgesamt geht das Wachstum da aber zurück.