Energie gewinnen aus der Verschmelzung von Atomkernen - bis dahin ist es noch ein langer Weg, doch die Bundesregierung ist offenbar überzeugt, dass das gelingen wird.

Das Kabinett hat einen Aktionsplan beschlossen, mit dem Namen "Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk". In den nächsten vier Jahren sollen "über zwei Milliarden Euro" in die Fusionsforschung fließen. Laut Forschungsministerin Dorothee Bär wäre es das erste solche Kraftwerk der Welt. Sie sieht in der Fusionsforschung eine Schlüsseltechnologie für Energiesicherheit.

Bei der Kernfusion werden tatsächlich große Mengen Energie freigesetzt, bisher passiert das aber auf Sternen. Auch die Energie der Sonne ist so zu erklären.

Stand jetzt ist es in jahrzehntelanger Forschung in Versuchsanlagen nicht gelungen, größere Mengen an Energie zu gewinnen, weil auch viel Energie reingesteckt werden muss. Umweltschützer meinen, dass die Technik falsche Hoffnungen wecken könnte und davon ablenkt, noch stärker auf Erneuerbare Energie zu setzen.