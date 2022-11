In der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg setzt die Bundesregierung auf den Ausbau von LNG-Terminals - für den Import von Flüssiggas.

Ein Argument ist, dass darüber nicht auf Dauer Gas importiert werden soll, sondern später auch klimafreundlichere Energie wie Wasserstoff oder Ammoniak. Doch wie leicht können die LNG-Terminals dafür umgebaut werden? Das hat sich ein Team von Forschenden vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) angeschaut. Die Forschenden haben die vorhandene Literatur analysiert und Fachleute befragt.

Machbar, teuer - und es fehlt Erfahrung

In ihrer Analyse schreiben sie, dass der Umbau der Terminals technisch generell machbar scheint. Aber bei vielen Details fehlen Erfahrungswerte aus der Praxis, und vor allem könnte der Umbau teuer werden. Die Fachleute empfehlen, dass vor allem die Speichertanks der LNG-Terminals von vorneherein so gebaut werden, dass sie zu den besonderen Eigenschaften von Ammoniak oder flüssigem Wasserstoff passen. Dafür könnten spezielle neue Formen von Stahl nötig werden. Und bisher gibt es in Deutschland auch noch keine Infrastruktur für Transport und Weiterverarbeitung von Ammoniak oder Wasserstoff.