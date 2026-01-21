Gute Nachrichten von der Energiewende:

Ein Forschungsteam der Uni Wien und des Potsdam Insituts für Klimafolgenforschung schreibt, dass der Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix letztes Jahr weltweit stark gestiegen ist. Im ersten Dreivierteljahr wuchs das Angebot an Wind- und Solarenergie stärker als der Bedarf an Strom.

Allerdings wird der Strombedarf weltweit in den nächsten Jahren wohl deutlich steigen. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass zum Beispiel Rechenzentren 2030 mehr als doppelt so viel Energie verbrauchen werden wie heute - weil sie durch den Einsatz von KI so stark wachsen. Auch Klimaanlagen und E-Autos werden mehr, gerade große SUVs. Das alles könnte den Zuwachs an erneuerbaren Energien auffressen, warnen die Forschenden.

Sie fordern zum Energiesparen auf. Als Vorbild nennen sie die EU: Seit 2008 wurde hier zehn Prozent weniger Energie verbraucht, trotzdem ist die Wirtschaft gewachsen, Solar- und Windenergie legten zu - der CO2-Ausstoß ging zurück.