Nicht überall auf der Welt läuft die Energiewende - weg von Kohle und Gas, hin zu eneuerbaren Energien - gleich schnell ab.

Und das könnte für die Nachzügler ziemliche Risiken mit sich bringen. Ein Forschungsteam der Uni Erfurt und des Vereins Institute for Advanced Sustainability Studies aus Potsdam schreibt in einem Fachmagazin, dass sich für Entwicklungs- und Schwellenländer eine regelrechte Abwärtsspirale ergeben könnte. Eine Umfrage unter Experten hat ergeben: 95 Prozent aller Anlagen für Erneuerbare Energien wie Wind- oder Solarkraft verteilen sich auf nur 16 hochentwickelte Länder. Dort bringen diese Technologien auch einen wirtschaftlichen Aufschwung, zum Beispiel weil dadurch neue Arbeitsplätze entstehen. Schwellen- und Entwicklungsländer haben dagegen zwar einen wachsenden Bedarf an Energie - ihnen fehlen aber oft private Investoren und der Zugang zur Technologie. Je länger die Energiewende auf sich warten lässt, desto stärker sinkt für diese Länder die Wettbewerbsfähigkeit, die Wirtschaft kann leichter in eine Krise geraten und es wird immer schwerer aufzuholen.

Die Forschenden fordern, dass Schwellen- und Entwicklungsländern stärker geholfen wird beim Übergang zu erneuerbaren Energien, zum Beispiel durch Geld und Technologietransfer.