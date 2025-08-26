Dass süße Energy-Drinks nicht gerade gesund sind, war schon Thema von einigen Studien. Eine neue Untersuchung kommt jetzt zu andere Ergebnissen.

Gewarnt wurde zum Beispiel vor negativen Auswirkungen aufs Herz oder vor erhöhtem Blutdruck, vor allem wenn viel davon getrunken wird. Eine neue deutsche Studie legt jetzt aber nahe, dass Energydrinks bei Jugendlichen keine bleibenden Schäden am Herzen hinterlassen - zumindest erstmal.

Forschende vom Bundesinstitut für Risikobewertung und der Charité Uni-Medizin Berlin haben 5.000 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren befragt und untersucht. Dabei kam raus, dass Blutdruck, Herzrate oder Herzstrukturen der Jugendlichen, die über mindestens ein Jahr viele Energydrinks getrunken hatten, langfristig nicht anders waren als bei denen, die gar keine tranken.

Langfristige Wirkung noch nicht erforscht

Viele Jugendliche gaben an, dass sie schon mal unerwünschte Wirkungen von den Drinks hatten - Herzrasen, Kopfschmerzen oder schlechten Schlaf. Aber diese akuten Effekte scheinen laut der Studie erstmal keine bleibenden Spuren hinterlassen zu haben. Eine der Forscherinnen sagt: Vielleicht ist das Herzkreislaufsystem von Jugendlichen anpassungsfähig genug, um mögliche negative Effekte der Drinks eine Zeit lang aufzufangen. Unklar sei aber, wie sich langer und hoher Konsum davon auf die spätere Gesundheit auswirkt.

Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sind drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht bei Kindern und Jugendlichen gesundheitlich unbedenklich. Wer 50 Kilogramm wiegt, liegt aber nach zwei handelsüblichen Energy-Drinks schon darüber.