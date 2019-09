Der britische Telegraph und die BBC berichten, dass eine Grundschule in der Stadt Knighton in England diese Möbel jetzt komplett aus dem Gebäude verbannt hat. In den Klassenzimmern stehen dafür alte Möbel, wie sie bei Oma und Opa früher im Wohnzimmer standen. Also zum Beispiel grüne Stoffsessel, in die man einsinkt, Couchtische aus Holz und Glas und anstatt Plastikbecher gibt es echte Teetassen.

Die Rektorin der Schule sagt, das alles soll für ein besseres Schulklima sorgen. Vorher waren die Klassenzimmer aus ihrer Sicht zu hell und die Schülerinnen und Schüler hätten sich nicht wohlgefühlt. Das hätte ihre Aufmerksamkeit und Stimmung verschlechtert.

Mit dem neuen Großeltern-Design hätte sich das schnell gebessert - außerdem würden die Kinder besser soziale Fähigkeiten lernen, wie zum Beispiel sorgsam mit Dingen umzugehen.

Der Test mit den alten Möbeln in zwei Klassenzimmern lief so gut, dass die Schule in England jetzt alle Räume umgestaltet hat.