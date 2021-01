In England und Wales gibt es jetzt eine Studie, die zeigt, dass das Corona-Virus immer häufiger als Bedrohung benutzt wird. Jede dritte Polizistin oder jeder dritte Polizist gab an, im Dienst schon mal angehustet oder bewusst angeatmet worden zu sein. Ein Fünftel der Beamten sagte, dass sie so von mutmaßlich Infizierten bedroht wurden.

Bei der Umfrage in Wales und England haben 12.500 der mehr als 125.000 Polizistinnen und Polizisten teilgenommen.

Auch ohne Corona sagt die Polizeigewerkschaft, nehme der Druck und die körperliche Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten zu. Der Gewerkschaftschef will, dass die Politik sie besser schützt - zum Beispiel, indem die Beamten früh eine Corona-Impfung erhalten.