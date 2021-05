Dass es mitunter schwierig ist, an einen Termin beim Arzt zu kommen, haben wohl viele von uns schon mal erlebt.

In England kann es durchaus passieren, dass man bis zu drei Jahre warten muss, bis man bei seinem Zahnarzt oder seiner Zahnärztin vorbeischauen kann. Und offenbar haben die Corona-Lockdowns die Terminprobleme noch mal verschärft. Das steht in einem Bericht der unabhängigen Organisation Healthwatch. Sie hat in England fast 1.400 Fragebögen aus den letzten Monaten zur Patientenzufriedenheit ausgewertet. Demnach gaben 80 Prozent der Kassenpatienten an, es sei schwer, zeitnah einen Zahnarzttermin zu bekommen. Viele Patientinnen und Patienten kritisierten auch, dass bereits abgemachte Termine wieder abgesagt wurden - teilweise sogar zwischen den Behandlungsschritten, wie zum Beispiel bei einer Zahnwurzelbehandlung. Bei einigen Betroffenen seien die Zahnprobleme deshalb noch schlimmer geworden und sie mussten teils ins Krankenhaus. Auch an Vorsorgetermine kommt man in England teilweise nur schwer.

Wer in England dagegen privat für seine Zahnbehandlung zahlt, ist oft besser dran. In dem Healthwatch-Bericht steht, dass man dann oft innerhalb einer Woche behandelt werden kann. Ein Großteil der Menschen in England kann sich die Zuzahlung zur kassenärztlichen Zahnbehandlung aber nicht leisten.