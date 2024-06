Bewohner und Bewohnerinnen in Brighton in Südengland können im nächsten Monat möglicherweise den ersten KI-Parlamentarier der Welt wählen.

So wirbt der Geschäftsmann Steve Endacott für sich. Er kandidiert am 4. Juli für die britischen Parlamentswahlen, so wie hunderte andere auch. Der Unterschied: Nicht sein Gesicht ist auf dem Wahlkampfflyer zu sehen, sondern das eines Avatars. Dieses grafische Bild soll eine echte Person repräsentieren und ist KI-generiert.

Der 59-jährige sieht darin einen Startschuss. Er kündigte an, nach der Wahl noch mehr KI-Kandidaten zu rekrutieren.

„AI Steve“ – oder auf Deutsch KI Steve ist der Name, der auf den Stimmzetteln erscheinen wird. Eine KI diskutiert als Steve online in Echtzeit mit Einheimischen über Themen wie LGBTQ-Rechte, Einwanderung oder die Müllabfuhr. Anschließend stellt sie politische Ideen vor und fragt dann nach Vorschlägen.

Nach Aussagen der Wahlaufsichtsbehörde würde, wenn KI-Steve gewinnt, Endacott selbst Mitglied des Parlaments und keine KI-Version von ihm.