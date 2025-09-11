Ein mehr als 240 Millionen Jahre altes Reptil, das komplett auf eine Handfläche gepasst hätte - sein Fossil haben Forschende im Südwesten von England entdeckt.

Sie schreiben im Fachjournal Nature, dass es der bisher älteste bekannte Vorfahr der heutigen Eidechsen ist. Gefunden wurde das versteinerte kleine Skelett schon vor zehn Jahren an einem Strand in der Region Devon. Die Forschung brauchte dann Jahre, um herauszufinden, zu welchem Tier es gehörte. Auch, weil das Skelett so klein ist: Der Schädel ist zum Beispiel nur 1,5 Zentimeter breit. Und das Skelett steckt in einem großen Felsbrocken. Die Forschenden mussten deswegen jede Menge Röntgenbilder machen.

Das Team sagt: Das besondere an diesem Eidechsen-Vorfahr sind seine besonders großen Zähne, im Vergleich zu seinen nächsten Verwandten. Und es gebe auch einen Verbindungsknochen zwischen Wange und Kiefer. Damit habe das Reptil den harten Panzer von Insekten, wie Kakerlaken, Grillen und Heuschrecken geknackt. So einen Knochen haben heute nur Brückenechsen, die in Neuseeland leben.