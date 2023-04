"Bitte lasst uns nicht länger in weißen Hosen spielen."

Die Forderung kam letztes Jahr von Englands Fußball-Frauen. Sie sagen, dass sie sich während ihrer Periode in weißen Shorts doppelt unwohl fühlen. Berichten zufolge hat Englands Fußballverband jetzt erklärt: die weißen Hosen kommen weg und werden durch blaue Hosen ersetzt. Diesen Monat stehen Freundschaftsspiele gegen Brasilien und Argentinien an. Und da soll das Frauen-Nationalteam zum ersten Mal in blauen Hosen spielen.

Sportlerinnen gegen weiße Sporthosen

Weltweit setzten sich immer mehr Athletinnen dafür ein, weiße Hosen beim Sport abzuschaffen. Diskussionen gibt es nicht nur im Fußball, sondern zum Beispiel auch im Tennis. Zuletzt konnte in Irland das Rugby-Frauenteam durchsetzen, dass weiße Hosen durch blaue ersetzt werden.