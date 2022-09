Es sind teils riesige Flächen, auf denen Kornhalme abgemäht und umgeknickt werden.

Sogenannte Kornkreise* in Getreidefeldern sorgen seit Jahrhunderten immer wieder für Gesprächsstoff. Für Landwirtinnen und Landwirte bedeuten sie meist erhebliche Ernteausfälle. In Zeiten von zunehmender Nahrungsmittelknappheit stehen die Kornkreise wieder stärker in der Kritik.

Der britische Guardian hat mal durchgerechnet, was Landwirten in England dadurch wohl für ein Schaden entstanden ist. Demnach vernichteten in den letzten vier Jahren 92 Kornkreise Getreide im Wert von umgerechnet über 33.000 Euro. Die betroffene Fläche entsprach laut Bericht mehr als 40 Fußballfeldern. Der Guardian schreibt, dass die zerstörte Menge an Getreide für 300.000 Brotlaibe gereicht hätte.

Vor allem in Südengland hat es in den letzten Jahren auffällig viele Kornkreise gegeben. Auch in Deutschland tauchen sie immer wieder auf. Über die Herkunft dieses Phänomens wird teils wild spekuliert.

(*Das Bild zeigt einen Kornkreis in einem Feld bei Mammendorf in Bayern, 2016)