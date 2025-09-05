In England brauchen laut einem Bericht der BBC mehr als 50.000 Menschen neue Bluttests - Grund sind massenhaft falsche Diagnosen mit Diabetes Typ 2.

Verantwortlich dafür sind Labor-Geräte eines bestimmten Herstellers. Die Behörden wussten nach eigenen Angaben schon letztes Jahr über Probleme mit den Tests Bescheid. Warum erst jetzt die Geräte ausgetauscht werden, ist unklar. Alle Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, sollen in den nächsten Tagen Bescheid bekommen.

Sogar Medikamente verschrieben bekommen

Einigen von ihnen waren auch Medikamente gegen den vermeintlichen Diabetes verschrieben worden. In einem Artikel der BBC kommt die zuständige Ärztin der Gesundheitsbehörde NHS dazu zu Wort. Sie sagt, es sei unwahrscheinlich, dass Patienten davon geschädigt wurden.

Eine Betroffene berichtet von Magenproblemen und Schwindel. Sie habe sich oft von der Arbeit freistellen lassen müssen, um zu weiteren Untersuchungen wegen des angeblichen Diabetes gehen zu können.