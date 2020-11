In England sind während der Corona-Pandemie mehr Babys absichtlich verletzt oder getötet worden.

Die unabhängige Behörde Ofsted berichtet, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent gestiegen sind: Zwischen April und Oktober wurden 64 Fälle bekannt, bei denen Kinder unter einem Jahr absichtlich verletzt worden waren - acht starben. Die Behörde führt diese Zunahme auf die gefährliche Mischung von Isolation, Armut und psychischen Leiden zurück. Familien, die bereits Probleme hatten, seien durch die Corona-Krise weiter unter Druck geraten.

Laut Ofsted hat auch die Zahl vermeidbarer Tragödien zugenommen: So hätten betrunkene Eltern ihre Babys direkt neben sich auf dem Sofa oder ins Bett gelegt und im Schlaf erdrückt. Die Behörde fordert, dass Sozialarbeiter, Hebammen, Hausärztinnen und -ärzte sowie andere Fachleute in der Corona-Krise stärker zusammenarbeiten müssen, um Familien mit Problemen zu unterstützen und kleine Kinder so besser zu schützen.