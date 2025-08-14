Zusammen Angeln am See - Mit diesem PR-Termin wollten der britische und der US-amerikanische Außenminister zeigen, wie nah sich die beiden Länder sind.

Das Ganze fand statt in England am privaten See des britischen Ministers David Lammy.

Jetzt kommt raus: Lammy hatte gar keinen Angelschein. Der ist aber Pflicht für alle ab 13 in Großbritannien, wenn sie fischen wollen.

Das Ministerium spricht wörtlich von einem "administrativen Versäumnis". Laut der zuständigen, britischen Behörde hat der Außenminister den Angelschein sofort nachgeholt.

Ob er jetzt eine Strafe zahlen muss, ist noch unklar. Einen Karpfen gefangen habe er sowieso nicht - Das sagte zumindest der US-Außenminister nach dem PR-Termin.