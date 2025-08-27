Seit einigen Wochen wehen auf den Straßen in England mehr Flaggen als sonst. Und zwar die weiße mit dem roten Kreuz für England und der Union Jack für Großbritannien.

Leute, die sie aufhängen, sagen, sie machen das aus Nationalstolz. Kritiker haben aber eine andere Befürchtung: Sie glauben, dass die Flaggen aus einer Anti-Einwanderungs-Stimmung heraus gehisst werden. Das passt tatsächlich zum Zeitpunkt, seitdem die Flaggen in England wehen: Nämlich seit im Sommer das Thema Migration laut Umfragen zur größten Sorge der Briten geworden ist. Außerdem hatte es immer wieder Proteste vor Hotels gegeben, in denen Asylsuchende untergekommen sind.

Die BBC berichtet, dass das Ganze durch eine Gruppe angetrieben worden sein könnte, die sich "Weoley Warriors" nennt. Sie kommt aus Birmingham. Die Mitglieder bezeichnen sich als englische Männer, die stolz auf ihre Geschichte, ihre Freiheiten und Errungenschaften sind.