Wie schwer die Corona-Pandemie für Kinder ist, zeigen neue Daten des staatlichen Gesundheitsdienstes für England.

Nach denen waren im zweiten Quartal 2021 mehr als 190.000 Kinder und Jugendliche in psychischer Behandlung, das sind fast fast doppelt so viele wie zwei Jahre vorher - also vor Corona. Auch die Zahl sehr dringender Fälle ist größer geworden.

Eine britische Psychiaterin sagt, die Pandemie habe einen zerstörerischen Einfluss auf die mentale Gesundheit der Nation. Es werde aber immer klarer, dass besonders Kinder und junge Menschen leiden. Sie fordert vom neuen britischen Bildungsminister, dass er die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zur Priorität erklärt.