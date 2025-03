In England soll man die "Pille danach" bald in Apotheken rezeptfrei und kostenlos bekommen können.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hat der BBC gesagt, dass damit "Ungleichheiten" reduziert werden sollen. Denn bisher gelten teils unterschiedliche Regeln - je nachdem wo die Frauen in England wohnen.

So gibt es zum Beispiel Bezirke, die für die Kosten der Tablette aufkommen, wenn sie ohne Rezept in der Apotheke geholt wurde. In anderen Bezirken bleiben Frauen dagegen auf den Kosten sitzen. Das können umgerechnet bis zu 36 Euro sein. Das britische Gesundheitsministerium spricht deshalb auch von einer "Postleitzahlen-Lotterie", die beendet werden soll. Im Laufe des Jahres soll es einheitliche Regeln geben.

In Deutschland bekommt man die "Pille danach" zwar ohne Rezept, sie ist aber nicht kostenlos. Nur Patientinnen unter 22 Jahren können diese Notfallverhütung kostenlos bekommen. Dafür brauchen sie aber wiederum ein Rezept. Je nach Wirkstoff kostet die "Pille danach" zwischen 15 und 35 Euro.