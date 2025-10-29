In England gibts die "Pille danach" jetzt kostenfrei in der Apotheke.

Bisher mussten Frauen zuerst noch zum Arzt oder in eine Klinik.

Der britische Gesundheitsdienst spricht von einem ”Game-Changer” in der medizinischen Versorgung für Frauen. Die "Pille danach" kann man nehmen, kurz nachdem man ungeschützten Sex hatte - also als Notfallverhütung. Vor Krankheiten, die beim Sex übertragen werden können, schützt sie aber nicht.

Über die "Pille danach" wird in Großbritannien schon länger diskutiert. Im März hatte die britische Regierung angekündigt, dass das Medikament auch kostenfrei in die Apotheken soll. Sie wollte damit Ärztinnen und Ärzte entlasten, damit die sich um andere Patienten kümmern können.

In Deutschland bekommt man die "Pille danach" zwar ohne Rezept, man muss sie aber bezahlen. Laut Pro Familia kostet die Pille zwischen 16 und 35 Euro.

Nur Patientinnen unter 22 Jahren kriegen sie kostenlos, brauchen dann aber ein Rezept.