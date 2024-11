So sieht es zum Beispiel in Englands höchster Profi-Liga aus, der Premier League. Der englische Fußballverband will, dass der Sport diverser wird. In den nächsten Jahren sollen deshalb mehr Trainer beschäftigt werden, die nicht weiß sind.

Konkret hat sich der Verband bei den Herrenmannschaften zum Ziel gesetzt, dass bis 2028 möglichst 30 Prozent der Coaches einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Im Moment sind es laut Verband nicht mal 20 Prozent.

Quoten auch bei den Frauen

Auch bei den Frauen-Teams gelten jetzt Quoten.

Der Chef des englischen Fußballverbands sagt, dass er mit den Regeln generell etwas gegen Diskriminierung tun will. Man werde den Fußball weiter vereinen, um dieses Gesellschaftsproblem anzugehen.

Seit dieser Saison müssen Profi-Clubs der englischen Ligen dem Verband mitteilen, wie divers ihre Teams sind.