In England mangelt es an Sozialarbeitern – Künstliche Intelligenz soll da jetzt helfen.

Mehrere Städte haben laut einem Bericht des Guardian beschlossen, dass KI ihren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern unter die Arme greifen soll. Die Software zeichnet Gespräche auf und entwirft Briefe an den Arzt. Außerdem schlägt die KI vor, welche Schritte möglicherweise als nächstes unternommen werden sollen bei den Klienten.

Mehrere hundert Sozialarbeiter in England sind jetzt mit der KI unterwegs – erstmal als eine Art Testlauf für ein paar Monate. Die Städte, die das Tool ausprobieren, sagen, dass das den Mitarbeitern viel Papierkram erspart – und so auch viel Zeit, die ohnehin knapp ist. Jede zehnte Stelle für Sozialarbeiter in England ist unbesetzt. Außerdem erhoffen sich die Städte, dass durch den KI-Assistenten bis zu zwei Milliarden Pfund pro Jahr eingespart werden.

Kritiker sind weniger begeistert davon, dass die Software eines Privatunternehmens an so sensible Daten rankommt. Es gibt auch die Sorge, dass gravierende Entscheidungen - wie zum Beispiel Inobhutnahmen durch das Jugendamt - der KI überlassen werden. Die Städte widersprechen und sagen, dass sowas weiterhin nur Menschen übernehmen.