Einfach aufs Klo gehen, wenn man muss - das ist für knapp eineinhalb tausend Gefangene in Hochsicherheits-Gefängnissen in England und Wales nicht so einfach: In ihrer Zelle gibt es nämlich kein eigenes Klo.

Wenn sie mal müssen, müssen sie klingeln, damit der Schließmechanismus sie rauslässt, um auf die Gemeinschaftstoilette zu gehen. Darüber berichtet der Guardian und beruft sich auf die Antwort des neuen britischen Gefängnisministers auf eine parlamentarische Anfrage. Demnach gibt es sogar noch weitere fast fünfeinhalb tausend Gefangene, die in ihrer Zelle kein eigenes Klo haben - die sind aber in Gefängnissen mit niedrigen Sicherheitsvorkehrungen und können jederzeit die Gemeinschaftsbäder benutzen. Letztes Jahr kam bei Kontrollen in Gefängnissen raus, dass manche Gefangene in ihren Zellen im Notfall Eimer benutzen. Das wurde als respektlos und auch unhygienisch bewertet, weil die Gefangenen keine Möglichkeit haben, sich danach die Hände zu waschen. Aktuell sitzen über 87.000 Menschen in England und Wales in Gefängnissen - laut dem Justizministerium sind das 8.700 mehr als das System in guten, angemessenen Umständen unterbringen kann. Verbesserungen und neue Gefängnisse sind aber in Planung.