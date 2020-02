Die Zeitung Times (kostenpflichtiger Artikel) meldet, dass der Fußballverband Kopfballübungen im Training begrenzen will. Ein komplettes Verbot soll es in England aber nicht geben. Letztes Jahr hatte der englische Fußballverband und die Spielergewerkschaft PFA eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Da kam raus, dass Fußballprofis, verglichen mit der Bevölkerung, eine 3,5 Mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer degenerativen Hinrerkrankung zu sterben. Auch haben sie ein höheres Risiko an Demenz oder an Alzheimer zu erkranken.

Ob das mit Kopfbällen zusammenhängt, ist dabei noch nicht eindeutig bewiesen. Aber die Times schreibt, dass der Fußballverband in England vorsorglich Kopfbälle beim Fußballnachwuchs reduzieren will.