Der kleinste bekannte Käfer Europas ist nur einen halben Millimeter lang und so dünn wie ein menschliches Haar.

Und er lebt unter anderem im Nationalpark Harz, wie ein Sprecher der Nationalparkverwaltung in Wernigerode bestätigt hat. Ihm zufolge wurden vier Zwergkäfer der Gattung Baranowskiella ehnstromi im Sommer in den Fruchtkörpern eines seltenen Pilzes gefunden. Auch von dem Pilz, dem Muschelförmigen Feuerschwamm, wusste man bisher nicht, dass er im Nationalpark Harz vorkommt. Er wächst als Parasit an Ästen und Baumstämmen - und der kleine Käfer wiederum lebt in seinem Fruchtkörper und ernährt sich von den Pilzsporen.

In den letzten Monaten haben Forschende den Käfer unter dem Mikroskop untersucht, um ganz sicher gehen, dass es tatsächlich ein Baranowskiella ehnstromi-Käfer ist. Der wurde 1997 zum ersten Mal entdeckt und seitdem nur selten in Deutschland gesichtet.