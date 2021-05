Pfeifenblumen sind weltweit verbreitet - und überall riechen sie für Menschen eher abstoßend.

Ihr Duft von verfaulendem Fleisch oder verrottenden Früchten zieht aber Insekten an. Die sind meistens auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ihre Eier ablegen können. Die Pfeifenblumen nutzen das aus, um sich fortzupflanzen. Wenn ein Insekt in der Blüte einer Pfeifenblume landet, wird es dort eine Weile lang festgehalten, um die Pflanze zu befruchten und kann dann wieder gehen.

In Griechenland haben Forschende jetzt zum ersten Mal eine Art der Pfeifenblumen entdeckt, die nicht nach Obst oder Säugetierfleisch riecht, sondern nach einer faulenden Insekten-Leiche. Es ist demnach das erste Mal, dass diese spezielle Duftnote bei einer Pflanze gefunden wurde. Die Forschenden kamen der Blume auf die Schliche, indem sie ihren Duft unter anderem mit einem Gas-Chromatographen analysierten.

Darauf hereinfallen sollen wahrscheinlich bestimmte Buckelfliegen, die ihre Eier gerne in tote Insekten legen.