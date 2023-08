Seit 2017 hat man - beziehungsweise Frau das Recht, auf der Arbeit nach dem Verdienst der Kollegen zu fragen.

Das steht im Entgelttransparenzgesetz - und das sollte helfen, zu mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen beizutragen. Ein Gutachten zeigt jetzt: Dieses Recht für Lohntransparenz wird kaum genutzt. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, dass die Mehrheit der Beschäftigten noch nie darüber Auskunft verlangt hat - und das auch nicht plant.

Das Gutachten kommt von der Uni Tübingen. Darin steht, dass zwar fast alle Verantwortlichen in Firmen das Auskunftsrecht kennen. Bei den Beschäftigten wissen dagegen Zweidrittel gar nicht, dass man so eine Lohn-Transparenz-Anfrage stellen darf. Dazu kommt, dass viele darin keinen Mehrwert sehen - oder Angst haben, dass so eine Anfrage beim Chef schlecht ankommen könnte.