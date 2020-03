Netflix wird die Datenmengen für seinen Streaming-Dienst in Europa für 30 Tage drosseln.

So sollen die Netze in der Coronavirus-Krise entlastet werden. Netflix reagierte damit auf einen Aufruf der EU. Die Netflix-User sollten trotzdem einen Dienst mit "guter Qualität" bekommen, heißt es. Der zuständige EU-Kommissar, Thierry Breton, hatte unter anderem vorgeschlagen, die Bildqualität automatisch von HD- auf Standard-Auflösung umzustellen, wenn viele User gucken.

Auch YouTube wird das in den nächsten 30 Tagen so machen. Weil im Moment so viele Menschen wegen des Coronvirus zu Hause bleiben, gibt es die Befürchtung, dass das Netz überlastet werden könnte. Die Anbieter sagen aber, dass das kein Problem ist.