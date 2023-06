Bahnunternehmen in Deutschland müssen ab sofort bei Verspätungen nichts mehr zurückzahlen, wenn Notfälle der Grund sind.

Eine neue EU-Regelung nimmt seit heute unter anderem die Deutsche Bahn aus der Pflicht, wenn es zum Beispiel einen Notarzt-Einsatz in einem Zug gibt, bei Kabeldiebstählen oder wenn eine Strecke wegen Personen auf den Schienen gesperrt wird. In der Verordnung ist dazu die Rede von außergewöhnlichen Umständen. Auch höhere Gewalt wie Unwetter oder Schnee sind in Zukunft kein Grund mehr für Entschädigungen.

Bis jetzt konnten Kundinnen und Kunden auch in solchen Fällen bis zur Hälfte des Geldes für die Bahnfahrt zurückverlangen. Der Anspruch bleibt aber in anderen Fällen erhalten: Wenn die Bahn zum Beispiel wegen des maroden Schienennetzes selbst für die Verspätungen verantwortlich ist und ausdrücklich auch bei Streiks.

Unter anderem die Verbraucherzentralen kritisieren, dass Kundinnen und Kunden damit Rechte verlieren. Befürchtet wird auch, dass Betroffene öfter ihre Entschädigungszahlungen einklagen müssen.