Das hat das Unternehmen am Wochenende mitgeteilt. Purdue stellt das opioidhaltige Schmerzmittel Oxycontin her und wird dafür verantwortlich gemacht, dass viele Menschen in den USA abhängig von Schmerzmitteln geworden sind. Viele US-Bundesstaaten und Gemeinden verlangen Entschädigung. Sie werfen dem Unternehmen vor, aggressives Marketing betrieben und die Suchtgefahr des Medikaments bewusst verschleiert zu haben. Experten meinen, dass Purdue sich mit dem Insolvenzantrag vor Klagen drücken will. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat vor ein paar Tagen erklärt, die Eigentümerfamilie von Purdue habe Vermögen ins Ausland geschafft. Sie soll mindestens eine Milliarde Dollar in die Schweiz überwiesen haben.

Opioide werden für den Tod von mehr als 400.000 Menschen in den USA verantwortlich gemacht, in den letzten 20 Jahren.