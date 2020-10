Tagtäglich müssen wir Entscheidungen treffen. Zum Beispiel: Heute lieber Schnitzel zu Mittag oder die vegetarischen Nudeln?

Manche dieser Entscheidungen fällen wir total leicht, bei anderen zögern wir. Forschende der Uni Bonn haben jetzt die Neuronen in unserem Gehirn entdeckt, die anzeigen, wie sicher wir uns in einer Entscheidung sind.

Sie haben den Probanden bei ihrem Experiment Bilder von Snacks gezeigt. Die Teilnehmenden sollten anhand von Reglern anzeigen, welchen davon sie lieber essen würden - je sicherer sie waren, desto stärker sollte der Regler verschoben werden. Gleichzeitig haben die Forschenden die Aktivität von 830 Nervenzellen aufgezeichnet - und festgestellt, dass manche Neuronen bei steigender Entscheidungs-Sicherheit deutlich aktiver sind als andere.

Es ist das erste Mal, dass ein solcher Zusammenhang gefunden wurde.

Eigentlich verbietet es sich aus ethischen Gründen, den Zustand einzelner Neuronen in lebenden Menschen zu untersuchen, weil dafür massiv ins Gehirn eingegriffen werden muss. Die 12 Probanden, die an der Studie teilgenommen haben, leiden aber alle unter Epilepsie. Ihnen wurden von den Ärzten der Uni Bonn mehrere Elektroden ins Gehirn gepflanzt, die die Krampfanfälle lokalisieren soll. Das geschieht als Vorbereitung einer Operation, in der das betroffene Gewebe dann entfernt wird. Die eingepflanzten Elektroden erlauben allerdings auch einen Einblick in die Arbeitsweise einzelner Nervenzellen im Gehirn.