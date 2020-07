Hier werden Konsequenzen gewichtet und Impulse kontrolliert - in der Praxis ist das zum Beispiel für die Behandlung von Suchterkrankungen interessant. Die Therapie von drogenabhängigen Müttern ist zum Beispiel vor allem dann Erfog versprechend, wenn die Beziehung zum Kind gestärkt wird. Dieser Gedanke war Ausgangspunkt einer Studie an Ratten, bei denen die Forschenden die Hirnregion genauer eingrenzen wollten, die diese Entscheidung steuert. Sie hemmten jeweils ein kleines Gebiet im Stirnhirn von Rattenmüttern und ließen ihnen dann die Wahl: zwischen einem Raum, den sie mit ihrem Nachwuchs in Verbindung brachten, einem neutralen Raum und einem, der mit Kokain assoziiert war.

Den Experimenten zufolge war der sogenannte infralimbische Cortex entscheidend: Hier wurde bei den Rattenmüttern die Entscheidung getroffen, ihren Nachwuchs gegenüber konkurrierenden Wünschen wie dem nach der Droge zu bevorzugen.

Nachzulesen ist die Studie im Fachmagazin eNeuro.